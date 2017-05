Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La prestation de Shaby sur "I Will Always Love You" de Whitney Houston a encensé les coachs et les internautes, très nombreux à avoir commenté la prestation de la jeune femme.

Samedi soir, sur le plateau de The Voice, Shaby a hypnotisé les téléspectateurs. La protégée de Florent Pagny a bluffé le public et son coach avec sa reprise de I Will Always Love You de Whitney Houston, la chanson extraite du film Bodyguard. Une performance magique pour la jeune femme âgée de 20 ans seulement. Saisie par l'émotion, la chanteuse qui a fait ses armes il y a déjà dix ans, a même esquissé une petite larme sur le coin de sa joue droite. "Juste", "précise" et "intense", les commentaires sur les réseaux sociaux à l'encontre de Shaby fusent.

Du côté des coachs, ces derniers ne tarissent pas d'éloges sur la prouesse vocale de Shaby. "Elle l'a fait", s'est exclamé Florent Pagny sous les applaudissements du public et les larmes de Shaby. Le coach a ensuite expliqué que la jeune femme avait fait l'exploit d'atteindre certaines notes "que tout le monde ne peut pas prendre". Et Mika d'ajouter, "C'est une grosse cartouche, tu t'engages, tu veux absolument rester. Techniquement, c'est une chanson considérée comme intouchable. Mais je trouve que tu as rendu la chanson intime et puissante à la fois, ça m'a donné énormément de plaisir. Tu t'es engagé pour faire connaître au monde qui tu es". Tétanisée, le talent n'a eu de cesse de remercier les coachs.

Après de longues minutes d'hésitation, Florent Pagny a sauvé Shaby. En remportant sa place pour la demi-finale, la jeune femme est assurée d'assister à la tournée. Rendez-vous ICI pour connaître toutes les dates de la grande tournée The Voice 2017.