Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Aujourd’hui, il n’est pas rare de retrouver de nombreux artistes sur les réseaux sociaux. A l’ère du numérique, les chanteurs n’hésitent plus à promouvoir leurs projets sur la toile. C’est le cas de nombreux talents de cette sixième saison de The Voice. Et après cette ultime soirée d’auditions à l’aveugle, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de treize nouvelles voix. Parmi elles, neuf ont été sélectionnées par les coachs. Il est donc fort probable que les chanceux en compétition relatent leur aventure sur les réseaux sociaux.

A l’image du précédent prime d’auditions à l’aveugle, les jeunes talents ont réussi à se démarquer. Lisa Mistretta et Enzo, agés de 17 ans ont malgré leur jeune âge su séduire les coachs. A 20 ans, Shaby a fait l’unanimité avec sa reprise de « Natural Woman », interprétée initialement par Aretha Franklin. Du côté des garçons, Valentin et Fabian, 19 ans, ont également été sélectionnés pour les battles. Comme quoi le talent n’a pas d’âge.

Envie de suivre l’actualité de votre talent préféré ? Il vous suffit de suivre les étapes suivantes. Afin d’être certain de ne rien louper du quotidien des chanteurs en compétition, cliquez sur les liens ci-dessous.

Shaby - @ShabyMusic

Chloé - @ChloéTV6

Enzo – @EnzoHln

Valentin F - @ValentinFabien

Sofia - @Soviolon

Jules Couturier - @CouturierMusic

Valentin Stuff - @ValentinStuff

Lisa Mistretta - @Mistretta_Lisa