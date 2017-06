Par | Ecrit pour TF1 |

C’est la dernière ligne droite pour les talents de The Voice 6. Ce samedi, Lisandro Cuxi (team M Pokora), Vincent Vinel (équipe Mika), Nicola Cavallaro (talent de Zazie) et Lucie (la dernière protégée de Florent Pagny) remonteront sur scène pour la finale de l’émission. Un dernier tour de piste pour lequel ils seront bien accompagnés. Si les talents entonneront un titre en solo, ils auront également la chance de partager la scène de The Voice 6 avec des stars de la chanson.

Alors que Katy Perry a mis le feu sur scène pour la demi-finale du programme présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri, une autre star internationale a répondu présent pour la finale. Il s’agit de la chanteuse colombienne Shakira, devenue célèbre grâce à des titres tels que Waka Waka (This Time For Africa) ou encore Whenever, Wherever. Sont annoncés également, dans cette finale diffusée ce samedi 10 juin à partir de 21 heures sur TF1, Nolwenn Leroy, Calogero, Soprano et Slimane, le gagnant de The Voice 5. Ce dernier a d’ailleurs annoncé sur Instagram qu’il présenterait son prochain single lors de son retour dans l’émission qui a fait de lui une star.

Pour la finale de The Voice 5 diffusée le 14 mai 2016, la liste des invités était là aussi impressionnante. Pour ce dernier show en direct, Antoine, le talent de Garou a pu reprendre Pas là avec Vianney. MB14 (team Mika) a entonné Les Yeux de la mama en compagnie de Kendji Girac. Michel Polnareff a fait le déplacement pour chanter L’Homme en rouge avec Clément Verzi (équipe Zazie). Enfin, Slimane (Florent Pagny) et Christophe Maé ont repris Ça fait mal.

Rendez-vous ce samedi 10 juin à partir de 21h sur TF1 pour suivre la finale de The Voice 6.