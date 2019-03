Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Sherley chante depuis toujours mais c’est grâce à la rencontre avec son compagnon, Tristan, à l’âge de 15 ans, qu’elle se découvre une réelle envie de faire de la scène. Elle intègre alors un groupe avec lequel elle se produit dans des mariages, des bals du 14 Juillet. Un peu plus tard, la jeune femme gagne un tremplin musical dans sa région. De nature discrète et ayant très peu confiance en elle, cette responsable d’un rayon beauté dans un supermarché, vient à Paris pour saisir sa chance. Pour Sherley, The Voice est l’occasion de se confronter à l’avis de professionnels et savoir ce qu’elle vaut réellement en tant que chanteuse.



“Blue Jean” (Lana Del Rey v. Clara Luciani)

Sur la scène du studio 217, elle a choisit d’interpréter “Blue Jeans” - Lana Del Rey (v. Clara Luciani). Sa version a séduit Jenifer à la dernière seconde. “Je ne peux pas te laisser partir, c’est inconcevable. Ça m’aurait empêché de dormir”. Shirley rejoint donc l’équipe de Jenifer ! “Il y a peu de filles comme vous. Vous avez de très jolis graves,” souligne Julien Clerc. Jenifer raccompagne Shirley en family room pour célébrer cette victoire avec ses proches.

