Slimane, le grand gagnant de la saison 5 de The Voice n’en finit plus de faire parler de lui et le succès semble lui coller à la peau. Alors que le jeune homme travaille d’arrache-pied à la conception de son deuxième album, le triomphe de son premier opus A bout de rêves ne se dément pas. Et il semble même qu’il dépasse les frontières de l’hexagone. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, le jeune chanteur tient à rester proche de sa communauté. Hier, Slimane a posté une photo sur son compte Instagram en compagnie de son équipe après son concert en Belgique avec son premier disque d’or. Il peut être fier de lui, puisque cette distinction correspond à plus de 50 000 disques vendus.

En légende de cette photo postée sur Instagram, on peut lire : "Disque d'or en Belgique merci du fond du cœur les amis ! Merci à toute mon équipe belge". C’est un moment particulièrement émouvant pour le jeune homme, mais surtout une consécration face à tout le travail accompli depuis son triomphe sur le 14 mai 2016 sur TF1 dans l'émission The Voice. Pour fêter cette année de succès et l’anniversaire de sa victoire, Slimane sera d’ailleurs en concert à l’Olympia le 14 mai prochain pour un grand rendez-vous avec ses fans.





