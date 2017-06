Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Un peu plus d’an après la victoire de Slimane dans The Voice, de nombreux changements sont survenus dans sa vie : un album à succès, un premier film… mais également une toute nouvelle coupe de cheveux.

Lors de son passage dans The Voice, Slimane était indissociable de son bonnet, au point que celui-ci est un peu devenu une sorte de porte-bonheur. Et ce même s’il était arrivé au protégé de Florent Pagny de chanter sans quelques fois… Au lendemain de sa victoire l’année dernière, il nous avait d’ailleurs confié à ce propos : « C’est devenu un objet fétiche. A la base, c’était juste un vêtement comme... mes baskets mais maintenant ça me porte un peu bonheur donc je le garde. Je l’ai déjà enlevé sur certaines émissions. Mais, promis je ne le garderai pas cet été… Pour l’instant, je l’ai et il me fait du bien. »

Depuis, Slimane a effectivement rangé son porte-bonheur et laissé pousser ses cheveux. Ce mercredi 31 mai, l’interprète de Frérot a publié une petite vidéo de lui pour montrer sa toute nouvelle coupe. Cheveux lissés, rasés sur les côtés avec du volume sur la partie supérieure du crâne, Slimane semblait visiblement ravi de son nouveau look au point de remercier sa coiffeuse.

Mais outre cette nouvelle coupe de cheveux, Slimane a connu de nombreux changements ces derniers mois. Il a ainsi fait ses premiers pas de comédien dans la série Léo Mattéï sur TF1. Mais il va bientôt connaître les honneurs du grand écran puisqu’il est en plein tournage de son premier film aux côtés de Sabrina Ouazani.

Et après un premier album réussi, l’artiste révélé lors de la cinquième saison de The Voice prépare désormais activement son deuxième album qui devrait sortir fin 2017. D’ailleurs, Slimane a récemment dévoilé deux titres sur les réseaux sociaux : <em>Petit Pays</em> et Chanson d’amour.





Bon officiellement Imen tu es incroyable ! @worldcutparis meilleur salon de France et ce n'est pas pour rien ! Merci 🙏 Une publication partagée par @slimane_officiel le 31 Mai 2017 à 12h27 PDT





@slimane_officiel Coiffure signée @worldcutparis Une publication partagée par World Cut By Imen Saada (@worldcutparis) le 1 Juin 2017 à 3h55 PDT