Dans quatre jours les artistes sélectionnés vont enfin faire l’expérience de leur premier direct. A cette occasion, les anciens de The Voice reviennent sur leurs impressions lors de ce moment unique et donnent quelques conseils aux talents de cette année.

Le compte à rebours est lancé, la pression monte parmi les talents de cette sixième saison de The Voice. En effet, dans quelques jours, les 16 artistes sélectionnés pour accéder à l’épreuve à la fois tant désirée et redoutée des directs.

Chaque semaine, ils vont devoir se surpasser pour offrir au public et aux téléspectateurs un spectacle de haute volée où l’erreur ne sera pas de mise. S’ils veulent accéder à la grande finale, les talents vont devoir se surpasser. Cette fois, ils vont gérer leur voix, leur interprétation et faire avec des mises en scène parfois spectaculaires… De quoi faire stresser le plus expérimenté des artistes.

Alors en attendant le jour J, les anciens talents des saisons précédentes de The Voice, passés par cette épreuve des directs, reviennent sur leur propre expérience. Ainsi Claudio Capéo, qui cartonne désormais avec son album éponyme, conseille aux talents de cette année : « Franchement, prenez votre pied ! Vous êtes là pour faire de la musique tout simplement. Donc restez vous-même ! » Jérémy Fréro des Fréro Delavega se souvient de la liberté artistique qu’ils avaient dans l’émission : « On faisait notre spectacle. On nous a laissé pas mal de liberté, ça c’était cool ! » Les Arcadian se rappellent de leur arrivée sur le plateau qui était « dingue » : « Le premier direct, c’était le feu ! »

Malgré le stress, pour Luc Arbogast, les directs ont changé sa vie : « Du moment où j’ai passé la porte pour aller sur le plateau, ma vie était transformée. » Slimane, lui, revient sur ses impressions entre euphorie et stress : « Ça porte mais en même temps ça nous met une pression en plus parce qu’on n’a pas envie de décevoir. (…) C’est énorme comme sensation ! » Quant à Clément Verzi, il a un ultime conseil à donner aux talents de cette année : « Il faut un peu sortir de sa zone de confort. Alors Allez-y ! » Et oui, pour pouvoir sortir du lot et se qualifier pour la phase finale, les talents vont devoir se surpasser.

Rendez-vous donc ce samedi 20 mai à partir de 21h pour découvrir le premier direct de cette sixième saison de The Voice.