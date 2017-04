Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le jeune homme révélé dans The Voice vient de publier une photo sur Instagram de son nouveau look et c’est surprenant. Découvrez-le sans plus tarder. Allez-vous le reconnaître.

Un nouveau look pour un nouvel album ? Slimane est sur tous les fronts et rien ne semble pouvoir l’arrêter. Le vainqueur de la saison 5 de The Voice a, en ce moment, un emploi du temps très chargé. Rappelez-vous, on vous en parlait il y a quelques jours, il a donné quelques indices à ses fans sur son deuxième album qu’il prépare activement dans une vidéo publiée sur Instagram. Désormais les fans de Slimane attendent avec impatience de connaître la date de sortie de son deuxième album. Mais il faudra encore prendre son mal en patience puisqu’il lui reste encore du travail. De retour de son séjour à Londres, le jeune homme a publié un selfie qui n’a pas fait l’unanimité. Si vous aviez toujours rêvé de découvrir ce qui se cachait sous le bonnet de Slimane, c’est désormais chose faite.

Sur cette photo, on découvre Slimane au naturel avec des lunettes de soleil. Visiblement fatigué par ses séances de travail, il légende ainsi cette photo : "Londres c’est fini ils sont crazy ces anglais ! Superbe rencontre… trop hâte. #Jensuisla #album2". Dans les commentaires les fans ne semblent pas d’accord sur son nouveau look. On pouvait lire : "Trop beau", "J’adore les bouclettes", "Il me fait de plus en plus penser à Prince en plus canon", "Pas le top ta coiffure frérot. Trop longues les boucles. Coupe", " Ça me fait penser à Prince ". Une seule question demeure désormais : Slimane va-t-il conserver ce nouveau look ?