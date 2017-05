Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Slimane est sur tous les fronts et rien ne semble l’arrêter. Le vainqueur de la saison 5 de The Voice a, en ce moment, un emploi du temps très chargé. En attendant la sortie de son deuxième album, il vient de réserver une grande surprise à ses fans sur Facebook. En effet, il a interprété pour la première fois Petit pays, un titre résolument engagé et plein d'humanité : "Je me suis posé la question de ce que je pouvais bien vous offrir vu tout ce que vous vous m'offrez, et je me suis dit qu'une chanson de mon deuxième serait un beau cadeau" a-t-il déclaré en direct. "Je suis chanteur et je ne veux surtout pas faire de politique mais je crois que toutes les catastrophes de ce monde ont été un jour vécues car les gens se sont tus. Et moi je n'avais pas envie de me taire. Je me suis demandé ce que je pouvais dire un jour à mon pays si j'étais forcé de le quitter" a ajouté Slimane avant d'interpréter en guitare-voix cette ballade mélancolique.

Après un premier album réussi, les fans sont impatients de découvrir le second opus de Slimane, attendu fin 2017Le chanteur est d’ailleurs près à confirmer son talent et sa popularité avec ce nouvel album : "Je suis en train de travailler dessus. J'aimerais bien que ce soit un album de chansons françaises, donc je réfléchis beaucoup sur les textes. Je veux aussi qu'il contienne des airs qui me permettent de chanter un peu plus que sur mon premier disque" nous a confié le dernier gagnant de "The Voice" avant de poursuivre : "Je souhaite évoluer vers des choses plus mélodieuses."