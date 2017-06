Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La boucle est bouclée. Slimane, le grand vainqueur de la saison 5 de The Voice, sera sur le plateau de l’émission le 10 juin prochain, mais pas pour n’importe quelle occasion. En effet, celui qui a su conquérir le cœur de son public avec son premier album à bout de rêves (sorti en juillet 2016), sera présent pour annoncer le nom du vainqueur de cette nouvelle saison, mais également pour présenter son nouveau single que les fans attendent impatiemment. Le jeune homme a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram avec une photo spéciale et les surprises ne se sont pas arrêtées là.

On découvre, en effet, sur cette photo le titre de son single qui s’intitule : J’en suis là. La photo des mains de Slimane a même été réalisée par l’animateur star de l’émission Nikos Aliagas qui est également fan de photographie. Comme on pouvait s’y attendre, cette nouvelle a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et le moins que l’on puisse dire, c’est que le suspense est à son comble et que les fans de Slimane attendent avec impatience de découvrir le nouveau titre du chanteur. A votre avis, à quoi faut-il s’attendre pour ce nouveau titre ? Slimane va-t-il surprendre ses fans ?





Rdv le 10 juin ! #jensuisla #single #finalethevoice . Crédit photo : @nikosaliagas Une publication partagée par @slimane_officiel le 5 Juin 2017 à 2h41 PDT