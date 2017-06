Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Ca y est, le compte à rebours est lancé. Il ne reste plus que quelques jours avant la grande finale de la saison 6 de The Voice. Chaque coach espère avoir dans son équipe celui ou celle qui succédera à Slimane et remportera le titre de Plus belle voix de France. Lors de la demi-finale, Lisandro a ébloui M Pokora, Florent Pagny, Mika et Zazie avec sa reprise très émouvante de « Si je pouvais lui manquer » de Calogero. La prestation du jeune cannois a été largement commentée sur les réseaux sociaux. Slimane, le gagnant de l’année dernière, a même félicité Lisandro sur Twitter : "En larmes devant Lisandro Cuxi bravo ! Pas les mots !!!", a-t-il écrit, ému. Ce message a suscité de vives réactions sur le réseau social. Les internautes ont laissé de nombreux commentaires : "Je suis en larmes aussi", "c’était magnifique", "trop émouvant", peut-on lire.

Si d’autres artistes ont complimenté le jeune homme sur sa prestation éblouissante, M Pokora, de son côté, a tenu à revenir sur les grands moments de cette saison avec son poulain. Il a posté une photo réalisée par Nikos Aliagas. En légende, il a écrit : "Tu te rappelles le jour où tu as choisi de venir dans mon équipe? Je t'ai pris dans mes bras et je t'ai dit "toi je ne te lâche pas"... On y est... Focus sur la finale... Il faut finir le travail maintenant mon petit... Pour notre équipe... I got your back..."