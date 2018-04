Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir, Slimane a foulé de nouveau la mythique scène de The Voice pour y interpréter son titre " Viens on s'aime". Une prestation toute en émotion qui n'a laissé personne indifférent.

Slimane connaît bien la scène de The Voice : en 2016, il remportait la cinquième saison de l'émission qui l'a fait connaître, après des semaines de lutte, de courage et de travail acharné. Plébiscité par le public grâce à son talent et à son univers musical, le chanteur a le vent en poupe depuis qu'il a remporté la finale et a sorti deux albums. Samedi soir, l'artiste aux milliers de disques vendus est revenu au source et a fait rêver le public et les coachs avec "Viens on s'aime" un extrait de son deuxième opus intitulé "Solune". Un titre fort dont les paroles et l'interprétation ont fait l'unanimité sur le plateau.

Le chanteur issu de la grande famille de The Voice a ainsi pu donner un petit apercu aux talents de cette année de la future carrière que pourra bientôt mener le prochain grand gagnant de cette saison. Lors de la demi-finale, Maëlle, Frédéric Longbois et les autres participants encore en lice vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour atteindre leur objectif : convaincre le public ! En effet, la semaine prochaine, les coachs n'auront plus leur mot à dire et ce sont les téléspectateurs qui, avec leurs votes, éliront les finalistes. Une soirée qui s'annonce pleine de rebondissements, à suivre en direct dès 21 heures sur TF1.