Bonne nouvelle pour tous les fans de The Voice Slimane, Lisandro et Claudio Capeo seront le 12 octobre sur la scène de l’Olympia pour participer à la sixième édition du concert Leurs Voix pour l’Espoir.

C’est une soirée qu’il ne faudra manquer sous aucun prétexte. Le 12 octobre prochain, aura lieu la sixième édition du concert Leurs Voix de l’Espoir. Dès 20h30, sur la scène de l’Olympia les spectateurs pourront retrouver Slimane, Lisandro et Claudio Capéo pour leur plus grand plaisir. Ce grand événement musical a été créé à l’initiative de la présentatrice Laurie Cholewa. Tous les bénéfices de cette soirée caritative iront à la recherche contre le cancer du pancréas (et la fondation A.R.C.D : Aide et Recherche en Cancérologie Digestive). Il s’agit d’une maladie à laquelle la jeune femme a été confrontée dans le cadre familial. Vous l’avez compris cette soirée s’annonce riche en surprises, mais surtout en émotions.





Laurie Cholewa pourra compter sur le soutien et la présence de nombreuses autres personnalités comme Shy’m, Nolwenn Leroy, Michel Fugain, Arcadian, Alma, Lisandro, Airnadette, et Gips Kings. Le combat continue puisque 12 000 nouveaux cas de cancer du pancréas sont détectés chaque année en France.

