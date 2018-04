Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

On vous avait déjà annoncé la présence exceptionnelle du duo Big Flo & Oli. Mais cette septième saison de The Voice réserve bien des surprises. En effet, en plus de ces invités de prestige, deux autres artistes fouleront la scène de The Voice ce samedi 28 avril à partir de 21 heures. Il s’agit de Slimane, un ex-talent du programme connu pour ses titres « Viens on s’aime » et « Paname » mais aussi Louis Delort, également ancien de The Voice, actuellement aux commandes d’un nouvel album dont le premier morceau « Le monde est à rendre » a été dévoilé.

Le deuxième prime animé par Nikos Aliagas et Karine Ferri devrait donc être rythmé. Mais pour le moment, les talents encore en compétition se préparent en coulisses et s’entraînent avec leur coach respectif. Comme en témoignent les vidéos postées en exclusivité sur MYTF1, Raffi Arto et Edouard Edouard sont très concentrés afin de préparer au mieux leur titre : « Can’t help falling in love » d’Elvis Presley pour le jeune garçon coaché par Florent Pagny et « Rester femme » d’Axelle Red pour le dandy épaulé par Zazie. L’occasion pour eux de tenter une nouvelle approche : plus douce, sans doute moins caricaturée.

Les autres talents – B. Demi-Mondaine, Ecco, Maëlle, Casanova, Yasmine Ammari, Guillaume, Hobbs, Fréderic Longbois ou encore Betty Patural et Xam Hurricane poursuivent également l’aventure. Qui sera sauvé samedi soir sur TF1 ? Réponse bientôt !