Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le chanteur a annoncé sur twitter ce lundi 21 août vouloir "disparaître" des réseaux sociaux quelques temps pour se concentrer pleinement à son deuxième album. Fort de ses 85.000 abonnés, il promet néanmoins de revenir très vite ! "Amis, je vais faire une petite pause avec les réseaux pour me concentrer sur mon album…je sais que vous savez…je reviens vite", lance-t-il.

Slimane, élu "plus belle voix de France", a connu un énorme succès avec son premier opus A bout de rêves sorti en 2016 et certifié disque d’or depuis. Révélé dans l’équipe de Florent Pagny dans la saison 5 de The Voice, l’artiste a rapidement gravi les échelons en collaborant avec de nombreux artistes comme Julie Zenatti ou encore Léa Castel mais c’est avec sa tournée On arrive, terminée le 20 juillet dernier, qu’il prend une sacrée ampleur.

Son nouvel album, dont le titre est encore inconnu, promet d’être aussi attrayant que le premier, en témoigne déjà deux titres : Petits Pays et J’en suis là (regardez la vidéo ci-dessous).