Très actif sur les réseaux sociaux, Slimane partage régulièrement des clichés de son quotidien entre ses sorties et ses derniers projets musicaux. Et dernièrement, le chanteur a publié un vieux cliché de lui alors qu’il n’était encore qu’un bébé. Adorable !

Révélé durant la cinquième saison de The Voice, Slimane poursuit sa carrière. Et le chanteur enchaîne les projets comme en témoignent les nombreux clichés postés par l’artiste sur les réseaux sociaux. Au programme, un film engagé à l’occasion du Sidaction et la préparation d’un nouvel album qui promet déjà d’être plein de surprises. Sur son compte Instagram, Slimane partage ainsi des clichés pour promouvoir ce nouveau projet tant attendu. Et afin de faire patienter ses fans, l’interprète de Paname a publié un joli cliché de lui alors qu’il n’était encore qu’un enfant. Une photo qui a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes : « Toujours aussi mignon », peut-on lire à plusieurs reprises. « Tellement impatiente d’entendre ce qui se cache pour le deuxième album », a ajouté une autre abonnée.

Après un premier album « A bout de rêves », vendu à plus de 120 000 exemplaires, Slimane espère connaître le même succès avec ce deuxième opus. Et il compte bien mettre toutes les chances de son côté : « J’aimerais bien que ce soit un album de chansons françaises, nous avait-il d’ailleurs confié. Donc je réfléchis beaucoup sur les textes. Je veux aussi qu’il contienne des airs qui me permettent de chanter un peu plus que sur mon premier album. »





