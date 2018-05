Par SB | Ecrit pour TF1 |

Slimane avait fait ses premiers pas en tant qu’acteur dans le téléfilm Léo Mattéï au côté de Jean-Luc Reichmann, le gagnant de The Voice 5 grimpe d’un échelon en faisant sa première apparition au cinéma. En effet, l’ancien talent de Florent Pagny est à l’affiche de Break, un long-métrage réalisé par Marc Fouchard dont la sortie est programmée au 18 juillet. Slimane partage l’affiche avec Sabrina Ouazani et Kevin Mischel. La première est actuellement au casting de Demi sœurs, quant au deuxième, on a pu le voir dans Divines. Slimane avait expliqué qu’il joue dans Break le rôle d’un jeune homme en chaise roulant et que le film est centré sur « la culture urbaine ».

L’affiche du film vient d’être dévoilée histoire de faire grimper l’attente avec sa projection dans les salles obscures. Dans deux jours, c’est la bande-annonce qui sera mise en ligne. Sur Twitter, le jeune homme se dit « tellement heureux » de cette nouvelle. Les fans de Slimane, quant à eux, semblent impatients de retrouver le chanteur au cinéma. « Ça c’est une sacre surprise trop hâte », « Tu t’es mis dans le cinéma à présent. Mais tout te réussit c’est incroyable... énorme », « te voir jouer dans un film, le rêve! Ça va donner j'en suis sûre ! Tu es vraiment au top », écrivent les impatients admirateurs. Et comme tout sourit vraiment à Slimane en ce moment, il est numéro un des ventes avec la reprise de « Bella Ciao » au côté de Maître Gims, Vitaa, Dadju et Naestro. Mieux, la joyeuse bande signe le meilleur démarrage de l’année 2018.