Slimane va réaliser l’un de ses rêves

Le gagnant de la saison 5 de « The Voice » en mai dernier partagera l’affiche avec Sting en juillet prochain à l’occasion du festival de Sion.

Le 12 juillet prochain, Slimane aura l’occasion de réaliser l’un de ses rêves : partager l’affiche avec Sting, l’une de ses idoles, au festival Sion sous les étoiles, en Suisse. Les deux chanteurs font en effet partie des artistes qui participeront à ce festival du mercredi 12 au dimanche 16 juillet. Kids United, Michel Sardou, Zucchero, Véronique Sanson, Christophe Maé ou encore David Guetta seront également de la fête.

Le grand gagnant de la saison 5 de The Voice, durant laquelle il était coaché par Florent Pagny, a ainsi partagé son émotion avec ses fans sur Twitter dans un message où il ne cachait pas sa joie de réaliser son rêve. On ne sait pas encore s’il aura l’occasion de croiser son idole dans les coulisses, mais il sera assurément l’un des premiers fans de l’ancien leader du groupe The Police lors de son concert. En décembre dernier, Slimane avait d’ailleurs partagé sur le site du quotidien Le Parisien sa playlist de Noël, une playlist dans laquelle on retrouvait évidemment un morceau de Sting, Shape Of My Heart.

Actuellement en pleine tournée pour promouvoir son album A bout de rêves sorti en juillet 2016 et certifié disque de platine avant la fin d’année dernière, Slimane vit également un rêve lors de chacun de ses concerts. Le succès est au rendez-vous comme en témoignent ses prestations devant un public conquis à Lyon ou à La Cigale, à Paris, où Florent Pagny l’a même rejoint sur scène pour un duo sur son célèbre titre Chanter. Slimane reviendra dans la capitale le 14 mai prochain pour un concert à l’Olympia.