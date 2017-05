Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Ann-Shirley a convaincu son coach, M Pokora, de la laisser poursuivre son aventure dans The Voice. Solaire, lors du premier prime en direct, elle interprétait "Sky full of Stars" de Coldplay.

Ann-Shirley, la force tranquille. Lors des auditions à l’aveugle, la jeune femme de 22 ans enchantait les oreilles des quatre coachs avec une reprise très personnelle de Hometown glory d’Adele. Une ballade qui collait parfaitement à l’univers de la jeune femme qu’elle interprétait seule au piano. C’est M Pokora qui a la chance de recueillir le talent dans son équipe.



Elle qui a l’habitude de participer à des concours de chants, voit dans The Voice l’occasion de passer une nouvelle étape, rendre fière sa mère, et aussi se prouver qu’elle est sur le bon chemin, que la musique est sa vocation.



Pour son premier prime en direct, Ann-Shirley a décidé de bousculer ses propres habitudes. D’ordinaire, c’est sur des ballades qu’elle se faisait remarquer, cette fois, elle reprend Sky full of Stars de Coldplay. Son coach souhaitait qu’elle se montre au public sous un nouvel angle, plus solaire. S’il n’a rien à dire sur sa technique vocale parfaite en revanche, il lui conseillera de mettre plus de "smile". Et de considérer qu’elle sera jugée sur "sa faculté à partager un moment avec les téléspectateurs". C’est réussi pour la jeune femme.

M Pokora, qui l’attendait au tournant, car elle s’attaquait à une chanson de son groupe préféré, note qu’ "elle a cette voix qui nous prend dans ses bras. Elle a un voile sur la voix. Elle arrive à aller là-haut et quelle classe !" D’ailleurs quand il doit choisir un talent à sauver entre elle et Dilomé, il opte pour la classieuse Ann-Shirley.