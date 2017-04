Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Elle n'a pas gagné sa battle contre la mystérieuse Agathe, mais la Suédoise Agathe quitte The Voice avec le sourire et remercie la France "pour tout".

Mika devait faire un choix entre la Suédoise Sofia et Agathe, deux talents aux univers et timbres de voix similaires. Pour les départager, le coach optait pour We Don't Talk Anymore de Charlie Puth mais, il était embêté car il ne voyait pas de battle entre elles, lors des répétitions. C'était trop joli, trop gentil, trop mignon. Mika soumet une proposition de scénario pour les deux talents : "vous avez partagé le même mec sans le savoir et maintenant vous êtes furieuses". L'objectif : créer de la rage et mettre les deux femmes dans une vraie situation de battle pour faire sortir leur personnalité. Sofia n'est pas très à l'aise avec l'idée de "se bagarrer" parce qu'elle "aime les gens".

Lors de leur battle, les deux femmes livrent une prestation incroyable de maîtrise. M Pokora, alors que Sofia et Agathe chantent, ne peut s'empêcher de s'émerveiller de la clarté vocale des deux filles. Standing ovation des coachs. "C'est bien non ?", s'exclame Mika. "J'ai adoré, elles passaient d'une octave à l'autre, c'était hyper technique, c'était magnifique", s'emballe M Pokora. "Sofia était radieuse", explique Florent Pagny. Zazie est d'accord : "j'ai tout aimé, tu fais un bien fou".

Entre son diamant qui brille (Sofia) et sa mystérieuse pierre précieuse (Agathe), Mika choisit de continuer avec Agathe. Mais, loin d'être déçue par le choix de son coach, la Suédoise quitte The Voice avec un grand sourire, heureuse pour son amie : "Merci, j'ai adoré chaque seconde et j'espère vous revoir une autre fois, sur une autre scène". Elle termine son discours d'adieu avec un radieux : "merci pour tout, La France !"