Vincent Vinel, Marvin Dupré, Lisandro Cuxi, Julia Paul, Dilomé, Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Marius, Nicola Cavallaro, Emmy Liyana, Matthieu, Imane, Audrey, The Sugazz, Hélène, Shaby, Lucie. Ils ont ému, amusé, émerveillé les coachs lors des auditions à l'aveugle.

Ils ont également convaincu Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora de les emmener sur les émissions en direct de The Voice. Ce soir, les talents vont devoir s'armer de courage pour séduire un autre public, les téléspectateurs. Ils devront jouer la carte de l'émotion ou bien de l'énergie pour continuer un bout de chemin et, pourquoi pas ne pas aller jusqu'à la grande finale.

Ce soir, les talents ont, une nouvelle fois, rivalisé de créativité dans les choix des titres qu'ils interpréteront en live sur le ring de The Voice. Il y en aura pour tous les goûts musicaux : aussi bien pour les fans de chanson française sensibles aux mots et mélodies de Serge Gainsbourg qu'aux addicts des dancefloors habitués à se déhancher sur les tubes de The Weeknd.

Pour rappel, Zazie retrouvera une grande partie de ses anciens protégés dans les autres équipes puisque M. Pokora, Mika et Florent Pagny ont volé tout leur talent dans l'équipe de la coach. En effet, l'équipe de M. Pokora se compose de Dilomé, Lisandro Cuxi, Ann-Shirley et Marius (volé à l'épreuve ultime). Celle de Mika est constituée de Vincent Vinel, Imane, The Sugazz et Audrey (volée). Chez Florent Pagny, on ne retrouve que des femmes : Julia Paul, Lucie, Shaby et Hélène (volée). Enfin, chez Zazie, on retrouve Nicola Cavallaro, Emmy Liyana, Marvin Dupré et Matthieu.

Les places seront chères pour la suite de l'aventure, car à l'issue de ce premier prime, un talent de chaque équipe verra son parcours s'arrêter. Retrouvez cette première émission en direct ce soir sur TF1 à partir de 20h55.