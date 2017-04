Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Samedi dernier, vous avez pu assister aux dernières auditions à l’aveugle de cette sixième saison de The Voice. Les équipes des coachs sont dorénavant au complet. Ainsi, Mika et Florent Pagny disposent de 16 talents chacun, tandis que Zazie et M Pokora en comptent 17. Désormais les coachs auront donc la lourde tâche de départager les talents issus de leur équipe qu’ils auront décidé de confronter lors d’un duel au sommet. C’est le principe des Battles qui font leur grand retour dès ce soir !



Bataille de talents



Le décor est planté, le plateau a pris des allures de ring et la tension est palpable. Ce samedi soir, vous n’allez pas reconnaître le plateau de The Voice. En fait, la scène dévolue aux auditions à l’aveugle va, cette fois, prendre des allures de ring de boxe pour pouvoir accueillir les Battles. Le principe de cette étape tant redoutée est simple : deux talents d’une même équipe vont s'affronter sur une même chanson lors d'un face à face en public. Chaque talent va devoir se surpasser et laisser parler sa voix pour tenter de convaincre son coach et ainsi poursuivre l’aventure. Car à l’issue de la prestation, c’est le coach qui, seul, décidera lequel de ses deux talents, il voudra sauver. Préparez-vous à assister à des dilemmes cornéliens et à de véritables crève-cœur.



Nouvelle règle du talent volé



Mais pour les talents non sélectionnés, il reste encore une chance de poursuivre l’aventure, c’est celle du talent volé. Ainsi, les coachs auront la possibilité de repêcher (ou plutôt de « voler ») un talent qui n’aura pas été choisi à l’issue de sa Battle, en appuyant sur le fameux buzzer rouge. Mais la règle qui existait déjà lors des saisons précédentes évolue quelque peu cette année. En effet, si avant, ce nombre de vols était limité et définitif, ce n’est plus le cas désormais. Cette fois-ci, les coachs ont la possibilité de voler des talents à l’infini. Ce qui implique que le talent volé n’intègre pas d’emblée l’équipe de son nouveau coach. En attendant, il ira s’asseoir dans le fauteuil des talents volés, en espérant garder sa place jusqu’à la fin des Battles. Une nouvelle règle qui risque donc de mettre les nerfs des artistes à rude épreuve.



Rendez-vous donc ce soir, le samedi 15 avril dès 20h55 pour découvrir les premières Battles et les premiers talents sélectionnés pour la prochaine étape, à savoir l’Epreuve Ultime !