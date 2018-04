Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Ce samedi 14 avril se tiendra la seconde salve des duels. Une étape importante pour tous les talents qui n’ont pas encore obtenu leur ticket pour les grands shows en direct. Un moment décisif qui a de quoi faire monter la pression surtout auprès des artistes plus jeunes. C’est sans doute le cas pour Ecco (17 ans) et Kelly (23 ans) qui vont s’affronter ce samedi. Alors sans doute pour détendre l’atmosphère, Pascal Obispo a décidé de placer sa séance de coaching sur le mode "cool"… Sable chaud, soleil et bossa nova sont donc au rendez-vous.

Alors que les deux jeunes artistes font leur entrée dans la salle de répétition, leur coach Pascal Obispo est déjà en plein travail. Avec le pianiste, il chante déjà le titre sur lequel ses deux talents vont devoir s’affronter durant les duels. Il s’agit de Jacques a dit de Christophe Willem, un titre composé par Zazie, Olivier Schultheis (chef d’orchestre de The Voice) et Jean-Pierre Pilot. L’interprète de Lucie leur propose alors de détourner quelque peu la mélodie. "On se disait : ‘tiens ça fait un peu brésilien’. Vous ne voulez pas le faire en bossa ? On essaie ?"

Pour mettre ses deux protégées dans l’ambiance, Pascal Obispo commence à fredonner l’air de la chanson en mode bossa nova. Ça fleure bon la plage et les vacances. Mais entre Ecco qui n’est "pas assez détente" et Kelly qui est "trop détente", ce n’est pas encore gagné pour les deux talents. Cependant, Pascal Obispo ne semble pas inquiet. Il est persuadé qu’une fois que Kelly et Ecco se seront familiarisées avec la chanson, elles seront beaucoup plus à l’aise.

Pour savoir si les deux jeunes artistes réussiront à épater leur coach, rendez-vous ce samedi 14 avril à partir de 21h00 sur TF1.