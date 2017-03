Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Il y avait du beau monde ce mardi 21 mars au Zénith de Paris pour soutenir Matt Pokora. Le chanteur donnait en effet le premier de ses deux concerts prévus dans la capitale dans le cadre de son My Way Tour. Dans les coulisses du spectacle, l’interprète de Belinda a ainsi pu compter sur le soutien de nombreuses personnalités amies venues le soutenir. Comme nous l’évoquions hier, le grand couturier français Jean-Paul Gaultier a ainsifait le déplacement. Mais il n’était pas le seul à avoir répondu présent.



A travers des photos publiées sur le compte Instagram de l’artiste, on découvre ainsi que d’autres stars sont allées l’applaudir. Sur l’un des cliché, on aperçoit ainsi la chanteuse Shy’m en pleine discussion avec Matt. Sur une autre, le nouveau coach de The Voice prend la pose entouré du comédien Ary Abittan et de Pascal Obispo. Un cliché en noir et blanc dévoile Nikos Aliagas, toujours avec son appareil photo, en train d’apporter son soutien au chanteur.

Une dernière photo montre même M. Pokora qui se laisse aller dans les bras de l’ancienne Miss France Sonia Rolland. Cette dernière a, quant à elle, posté un selfie de cette rencontre. En guise de légende, elle a alors écrit : « Bravo et merci Matt Pokora. Quel show ! Quel parcours ! Fière de toi l’ami ! »





@soniarolland #mywaytour #paris #zenith #friends Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 23 Mars 2017 à 4h16 PDT









Bravo et merci @mattpokora 💥 Quel show! Quel parcours! Quelle énergie! Fière de toi l'ami! #MyWayTour Une publication partagée par Sonia Rolland (@soniarolland) le 22 Mars 2017 à 15h12 PDT

Après ces deux dates parisiennes, M. Pokora va ensuite partir sur les routes de France pour rencontrer son public et aussi promouvoir son album de reprise en hommage à Claude François, intitulé My Way. Il passera ainsi par Tours (26/03), Lille (4 et 5 avril), Saint-Etienne (8/04), Toulouse (23/04), Montpellier (25/04), Nice (26/04), Rennes (13/05), Marseille (19/05) et bien d’autres villes encore.





Since day 1 👫💯 @instashym #mywaytour #paris Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 23 Mars 2017 à 2h14 PDT









AMI #support #mywaytour #zenith #paris ✊🏼@nikosaliagas Une publication partagée par Matt Pokora (@mattpokora) le 23 Mars 2017 à 2h30 PDT