Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

CLÉMENT



La semaine dernière, c'est Clément qui a été sauvé par le public. Pour la demi-finale, il a choisi d'interpréter "La quête" de Jacques Brel. "Il n'y a pas un texte qui me définit mieux. Cette chanson raconte que pour atteindre l'inaccessible étoile, seule la persévérance paye," confie le talent. Soprano lui conseille de la chanter "avec intensité et espoir". Va-t-il parvenir à toucher les coachs et le public ?



VAY



Vay a fait ses premiers armes comme chanteur professionnel grâce à The Voice. Cet autodidacte a pris en maturité depuis son audition à l'aveugle et peut aller encore plus loin, selon son coach. "Il faut qu'il prouve au monde entier que j'avais raison," balance Soprano avant son entrée en scène. Pour cette demi-finale, il revient à ses racines soul avec "As" de Steevie Wonder. "Vay, vous savez que je vous aime bien. Je trouve que vous chantez bien, juste mais vous avez quelque chose qui vous a été donné : vous avez du feeling ! Que vous chantiez en français ou en anglais, vous avez du sentiment et ça , ça me fait très plaisir," raconte Julien Clerc.



Qui a été sauvé par le public ?

Grâce à vos votes, le finaliste de Soprano est CLÉMENT. C’est donc malheureusement VAY qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette demi-finale.

Attention, la finale de The Voice, c'est Jeudi prochain à 21h sur TF1 !