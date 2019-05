Par PAULINE CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

GAGE



La semaine dernière, Gage a été sauvé par le public malgré une prestation un peu gâchée par le stress. Ce soir, il a choisi de chanter "Freedom 90!" de George Michael. "Je voulais qu'il s'amuse, qu'il montre son expérience et qu'il montre qui il est. Bravo !" se réjouit son coach.



CLÉMENT

Clément a lui aussi été sauvé par le public lors de la première soirée en direct. Mika a même parlé de "potentiel gagnant". Pour ce deuxième direct, il a choisi d'interpréter "Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman. Une histoire qu'il a envie de raconter en pensant à son papa disparu, sans se laisser envahir par l'émotion. "Je suis fier de lui," commente Soprano. "Vous êtes en train de prouver que vous pouvez chanter fort sans crier. Vous avez plusieurs voix dans votre voix. Je vous vois dans une comédie musicale," souligne Julien Clerc. "Bravo à toi parce que tu restes digne à chaque fois," ajoute Jenifer.



VAY

Vay a été sauvé par Soprano la semaine dernière. Pour ce nouveau direct, il a choisi un titre pop-électro : "Giant" Calvin Harris & Rag'n'bone Man. "Je me reconnais en lui. Il est arrivé un peu par hasard à The Voice, en autodidacte, et on le voit grandir à la télévision. C'est beau de voir des artistes comme ça," commente son coach.



Qui a été sauvé par Soprano ?

Grâce à vos votes, un premier talent s'est qualifié pour la prochaine étape de cette huitième saison. Il s’agit de Clément. Soprano a choisi de qualifier Vay.

C’est donc malheureusement Gage qui quitte l’aventure The Voice à l’issue de cette première soirée en direct.

The Voice, Les grands shows en direct chaque samedi à 21h sur TF1 et en Replay sur MYTF1