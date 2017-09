Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Patrick Fiori voulait vivre l'expérience en immersion : voir depuis le public un combat de coach. Alors que M Pokora et Jenifer s'écharpent pour s'attirer les faveurs de Christina, le Corse quitte le plateau.

Christina ouvrait la troisième salve d’audition à l’aveugle, ce samedi 2 septembre. C’est avec une chanson culte de Christina Aguilera qu’elle défendait ses chances, à savoir "Hurt". Un choix qui lui a porté chance et qui a su mettre sa voix en valeur puisque deux coachs se retournent pour elle : M Pokora et Jenifer. Patrick Fiori passe son tour, estimant qui lui manquait quelque chose et que la jeune demoiselle ne l’a pas emmené assez loin.

Entre les deux coachs en compétition pour récupérer la jeune fille, la bataille fait rage, le combat est digne d’un débat entre deux candidats à l’élection présidentielle. S’il est aux premières loges pour assister à la scène, Patrick Fiori préfère quitter son fauteuil pour rejoindre le public : "Juste pour voir, j’ai jamais vu un combat de coach". Depuis le public, assis entre deux spectateurs, Patrick Fiori suit donc la discussion, hilare. Jenifer se bat pour placer ses arguments, cache les yeux bleus de M Pokora pour que ce dernier n’envoûte pas le talent.



Patrick Fiori profite aussi de ce moment pour demander l’avis du public, met aussi - un peu - d’huile sur le feu : "quand il dit ‘salut’ avec ses yeux, là". Le Corse apprécie le spectacle depuis le public, "c’est vraiment très attractif d’ici", commente-t-il avant de reprendre sa place dans son fauteuil au côté de Jenifer et M Pokora.



Redécouvrez cette séquence incroyable ci-dessous :