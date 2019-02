Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Lors de son passage aux auditions à l’aveugle de The Voice, ce samedi 19 février sur TF1, vous avez sûrement remarqué Ava Baya. Cette ancienne sportive de haut-niveau devenue comédienne et chanteuse il y a un an à peine, n’est pas une inconnue du petit écran. En 2017, elle est devenue la star de la publicité d’Intermarché baptisée “L’amour l’amour”. Cette dernière totalise plus d’1 million de vues sur Youtube.



L’amour, l’amour, l’amour

C’est l’histoire d’un jeune homme tombant sous le charme d’une caissière du magasin, qui décide alors de changer ses habitudes alimentaires pour lui plaire. Une publicité de 3 minutes au storytelling soigné, qui a littéralement séduit les téléspectateurs. Et pour ajouter à la romance du spot, la chanson “L’amour, l’amour, l’amour” de Mouloudji résonne dans les rayons de l’Intermarché.



“La Foule” d’Edith Piaf

Petit clin d’oeil. La première diffusion de la publicité a été enregistrée le 11 mars 2017, juste avant l’émission The Voice. La boucle est bouclée pour Ava Baya qui a gagné sa place dans l’aventure grâce à sa reprise de “La Foule” d’Edith Piaf. Elle rejoint l’équipe de Julien Clerc.