Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Il fut le tout premier lauréat de l’émission "The Voice, la plus belle voix" sur TF1. Le talent de l’équipe de Florent Pagny a crée la surprise en remportant le télé-crochet et a publié dans la foulée son premier album From Mars With Love, qui s’avère être un échec commercial. Mais il en faut plus pour démotiver Stéphan Rizon qui est revenu en force en 2017, cinq ans après sa victoire, d’abord en étant à l’affiche d’une célèbre comédie musicale mais aussi en travaillant activement sur de nouveaux projets.

En effet, le Foulayronnais a embarqué au début de l’année dans la grande aventure Saturday Night Fever, dans la peau d’un des BeeGees. Une comédie musicale à succès qui mettait également en scène les danseurs Fauve Hautot et Nicolas Archambault, jurés de l’émission Danse avec les Stars. Très heureux de cette expérience, Stéphan a même enregistré un clip sur le fameux tube "Disco Inferno" qu’il a eu l’occasion d’interpréter chaque soir devant des milliers de spectateurs.

Aujourd’hui, Stéphan a des idées plein la tête et compte poursuivre sa carrière musicale en solo. Le chanteur a déjà affirmé qu’il était en pleine phase créatrice d’un nouvel album sans trop en dire plus… Il trouve également le temps de s’investir dans un nouveau spectacle, ce qui lui permettra de remonter sur scène très prochainement. Mais là encore, la discrétion est de rigueur. En tout cas, on a hâte de voir ça !

A revoir : la victoire de Stéphan Rizon dans The Voice, première saison :