Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

J-1 avant les grands shows en direct de The Voice. Les seize talents encore en compétition se préparent, répètent et découvrent avec excitation le plateau. Suivez leur quotidien en images.

Dilomé, Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Marius, Marvin Dupré, Nicola Cavallaro, Emmy Liyana, Matthieu, Imane, Audrey, Vincent Vinel, The Sugazz, Hélène, Shaby, Lucie et Julia Paul sont prêts à monter sur scène de la sixième saison de The Voice pour les grands shows en direct. A quelques heures du prime, les talents sélectionnés se préparent. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que leur quotidien est très rythmé. Au programme, détente à l’hôtel, découverte du nouveau studio, visite personnalisée du plateau, mais aussi répétitions.

Avant de se lancer sur la scène, les talents doivent également choisir leur tenue vestimentaire lors de leur passage : « Pour voir si on a le droit de venir avec les habits de chez soi ou si on s’habille trop mal et dans ce cas-là, il faut nous recadrer », explique avec humour Marvin Dupré. A la veille du prime en direct, les talents sont aussi impatients de découvrir le nouveau plateau : « Il y a vachement plus de place, il me tarde de voir les mises en scène », assure Hélène, l’une des protégées de Florent Pagny.

L’heure des grands shows a enfin sonné

Malgré la bonne ambiance, le stress est bel et bien au rendez-vous : « J’ai la boule au ventre », déclare le groupe The Sugazz. « Ça risque d’être impressionnant et le fait d’être en direct aussi, ça met une pression », confie Emmy Liyana. Mais pas de panique, tout devrait bien se passer. Zazie, Florent Pagny, Mika et M Pokora seront présents pour les accompagner tout au long de leur parcours. Rendez-vous samedi à partir de 21 heures sur TF1.