Camille Lou ("Danse avec les stars 7") vient de révéler une info étonnante qui la lie à l’un des membres du groupe Arcadian, découvert dans la saison 5 de "The Voice". On vous dit tout !

"Le monde est petit". Cette expression va comme un gant à Camille Lou et Florentin Cabezon, l’un des membres du groupe Arcadian. Loin d’être des inconnus l’un pour l’autre, les deux artistes ont un lien surprenant qui vient juste d’être rendu public. Comme l’a confié la chanteuse, ils sont en effet cousins !

Revenant sur les artistes qu’elle aime écouter dans un entretien accordé à Télé Star, la chanteuse, qui a fini sur la deuxième marche du podium lors de la saison 7 de Danse avec les stars remportée par Laurent Maistret, a ainsi confié : "Il y a Florentin, mon cousin. Florentin qui est dans le groupe Arcadian. C'est vrai qu'on n'a jamais dit ça." "C'est mon cousin, on ne l'a jamais dit quand il faisait The Voice. Mais voilà, c'est la famille", poursuit-elle en ajoutant qu’il "déchire". "Il est très sympathique, très stylé. Ils (les membres d’Arcadian ndlr), font des pures chansons aussi", conclut-elle emballée.

Nommé dans la catégorie Groupe / Duo Francophone de L'année aux NRJ Music Awards 2017 – un prix remporté par le duo rap Bigflo et Oli -, Arcadian s’est fait connaître du grand public en participant en 2016 à la saison 5 de The Voice diffusée sur TF1. Buzzés par Florent Pagny et Mika lors de leur audition à l’aveugle où ils ont interprété Carmen de Stromae, les trois complices ont choisi de travailler avec l’interprète de Grace Kelly. Une belle collaboration qui leur a permis d’atteindre la demi-finale de l’émission. Ils ont finalement été éliminés, à une marche de la finale, face à MB14.

