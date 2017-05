Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Ils sont 16 talents à accéder aux directs de The Voice. Samedi 20 mai à partir de 21h00, 16 voix vont faire le show en direct sur TF1. Au fil des semaines, ils ont convaincu Florent Pagny, Zazie, Mika et M Pokora qu'ils méritaient d'aller le plus loin possible dans l'aventure. Après de longues minutes d'hésitation, plusieurs heures de préparations et des semaines de plateau, ils sont fin prêts à relever un dernier défi : convaincre les téléspectateurs qu'ils sont LA voix de 2017. A tour de rôle, ils vont chanter un morceau qui leur tient à cœur pour vous convaincre qu'ils méritent de continuer l'aventure. Pour vous donner envie de voter pour eux, les artistes encore dans la course vous ont préparé une surprise de taille : un clip !

Dans la peau d'Ed Sheeran, les 16 talents qui se sont qualifiés grands show en direct se mettent en scène pour votre plus grand plaisir. Lisandro, Audrey, Marvin Dupré, Vincent Vinel, Julia Paul, Hélène, The SugaZz... tous donnent de leur voix pour ce clip vidéo qui sent bon la franche camaraderie. Car même si The Voice est une compétition de tous les instants, les talents sont solidaires entre eux et n'hésitent pas à se rencontrer pour créer de la magie. Rendez-vous samedi 20 mai à 21h00 pour découvrir le premier show en direct de The Voice sur TF1 !

Team Mika

Vincent Vinel

Imane

The SugaZz

Audrey

Team Zazie

Emmy Liana

Matthieu

Nicola Cavallaro

Marvin Dupré





Team Florent Pagny

Shaby

Lucie

Julia Paul

Hélène

Team M Pokora

Ry'm

Lisandro Cuxi

Dilomé

Marius