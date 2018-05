Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

La finale de The Voice était synonyme de réjouissance non seulement pour Maëlle, sacrée grande vainqueur de cette saison 7, mais aussi pour Nikos Aliagas qui s’est vu offrir une belle surprise en direct...

Hier soir, c’est Maëlle qui a remporté The Voice. Le talent qui faisait partie de l’équipe de Zazie a remporté le show musical. Elle devient de ce fait la première femme à remporter l’émission musicale de TF1. A peine remis de ses émotions, Nikos Aliagas a continué d’animer la soirée en compagnie de Karine Ferri. Mais, ce qu’il ne savait pas, c’est qu’en coulisses, une surprise se préparait pour l’animateur phare de TF1. Sur scène, l’animatrice a commencé à prendre la parole en évoquant le fait que beaucoup d’anges sont nés le 13 mai.

Si la jeune femme faisait ici référence à Grégory Lemarchal, elle souhaitait également célébrer en bonne et due forme l’anniversaire de Nikos Aliagas ! En ce dimanche 13 mai, le taulier célèbre ses 49 ans. Et pour faire de cet anniversaire un événement marquant, Karine Ferri a vu les choses en grand en rapportant un gâteau à la hauteur de la gentillesse de son coéquipier de télévision. Xam Hurricane, Maëlle, Casanova et Raffi Arto accompagnés de leurs coachs respectifs ont rejoint l’animateur sur scène afin de célébrer l’anniversaire du présentateur de télévision.

Tous ont tenu à être présents sur scène pour souhaiter un bon anniversaire à celui qui présente The Voice depuis la première saison. Sur les réseaux sociaux, Nikos Aliagas a reçu une pluie de messages pour son anniversaire. Des messages qui ont touché le père de famille en plein cœur. « Merci à tous pour vos messages », a-t-il annoncé à l’antenne au retour de la publicité.