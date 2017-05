Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La surprise de Marius



"Il s'est mis une pression en choisissant Jacques Brel". C'est avec ces mots que M Pokora commence son débrief après la prestation de Marius. Sauvé in extremis lors de l'épreuve ultime, le jeune talent volé à Zazie par le nouvel interprète de "Alexandrie, Alexandra" reprenait "Quand on a que l'amour". Une pression, un morceau de bravoure. Un risque. Le jeune homme a été sauvé par le public, séduit par sa voix haut-perchée. Marius n'y croit pas. Les yeux écarquillés, il est sous le choc quand Nikos Aliagas lui annonce qu'il continue l'aventure The Voice. Surpris, il demande si c'est pour de vrai. Oui, c'est pour de vrai ! Il a charmé les téléspectateurs et ceux-là ont décidé de lui valider son ticket pour la prochaine émission en direct.





Le show de Lisandro

Il a tout du showman américain. La pop star de The Voice, c'est Lisandro Cuxi et il l'a prouvé une nouvelle fois sur le ring de l'émission. Pour son premier direct, le finaliste de la deuxième saison des Kids s'est attaqué à "24K Magic" de Bruno Mars et il a montré qu'il était capable de chanter et danser. Pour son coach, M Pokora, "il s'est passé quelque chose d'historique dans 'The Voice', c'est la première fois qu'un talent danse et chante". Florent Pagny valide et ajoute : "Tu pourrais même aller de friter à 'The Voice' aux Etats-Unis".







Dilomé chante Pagny

Le jeune homme avait une double pression pour cette première émission en direct. Non seulement, c'était sa première véritable scène, mais c'est aussi devant Florent Pagny qu'il interprète "Savoir aimer". Une chanson pas si facile que ça, concède d'ailleurs son propriétaire. Pour M Pokora, la prestation était belle : "Il a un beau timbre", mais ajoute : "Il faut qu'il se libère, il peut aller chercher plus loin".







Ed Sheeran repris par les talents

Pour lancer la dernière phase des shows en direct, les 16 candidats chantent le tube d'Ed Sheeran, "Shape on you" sur la scène de The Voice, accompagnés des coachs. Une prestation enflammée et pleine d'énergie qui suscite l'ovation du public.







La danse de M Pokora et la team The Voice

Ça se passe pendant The Voice La Suite. JB Goupil qui avait suivi M Pokora dans les coulisses de sa tournée demande à ce dernier de lui apprendre les pas de base de l'une de ses chorégraphies. Sans se faire prier le coach monte sur la scène. Nikos Aliagas invite Karine Ferri et les talents à suivre le cours de danse improvisée de M Pokora. Dans le jury, Florent Pagny suit aussi le petit tuto de danse et effectue les quelques pas d'Alexandrie, Alexandra.