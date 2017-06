Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Il avait toujours chanté avec cette voix rocailleuse, rauque et caverneuse. Une grosse voix qui a séduit les téléspectateurs de The Voice, des téléspectateurs qui n'ont jamais lâché Nicola Cavallaro depuis le début des émissions en direct. Chaque semaine, le public sauvait le Sicilien. Pour la der' des ders, le jeune homme décidait de montrer une autre facette de son talent. Il peut chanter en voix de tête. Et il l'a montré. Le coup de poker. Car, il ne l'avait jamais fait depuis le début de l'édition 2017. En répétitions, sa coach découvre la surprise et ne cache pas sa joie de voir que son poulain à un talent caché.



Pour la grande finale, Nicola s'approprie "Your Song" d'Elton John. Chanson popularisée par le film musical "Moulin Rouge". Mais c'est la version originale que Nicola choisit de chanter. Résultat, sur scène, le jeune homme est métamorphosé. Sa coach, Zazie, est aux anges. Le sourire aux lèvres. Depuis son fauteuil, elle fredonne les paroles, ne quittant pas son talent des yeux. "Tu es chargé de failles et de tendresse. Ce soir, tu as été léger, ça fait du bien de te voir comme ça". En quittant la scène, avant de revenir pour partager un duo avec Nolwenn Leroy, il n'oublie pas de remercier, une nouvelle fois, le public.