Surprise ! Florent Pagny vole un talent à Zazie

Le 18/03/18 à 16:00

Les auditions finales réservent leur lot de surprises aux téléspectateurs de "The Voice 7". Cette année, elles remplacent les battles et permettent aux coachs de voler deux talents à leurs camarades. Florent Pagny a été le premier a appuyé sur le buzzer rouge !

Pour cette septième saison, The Voice innove. Fini les battles, place aux auditions finales ! Pendant plusieurs soirées, les talents de chaque équipe vont être mis en compétition par les coachs en trios. Si un seul des trois chanteurs sera choisi par son coach pour aller plus loin dans l’aventure, rien n’est perdu pour les deux autres talents. En effet, chaque coach pourra "sauvé" deux voix dans l’une des équipes adverses.

Zazie a été la deuxième a assisté aux prestations de trois de ses talents : Maëlle, Aurélien et Alliel. Face à la prestation exceptionnelle de la jeune fille de 16 ans, l’interprète de Je suis un homme n’a pas hésité longtemps avant de faire son choix. "Il y a un petit ovni qui est descendu ce soir sur le plateau de The Voice. C’était inattendu (…) Évidemment, que c’est toi que je garde", a-t-elle annoncé à Maëlle. Mais dans The Voice, rien n’est jamais joué. La preuve, Florent Pagny a appuyé sur le buzzer rouge !

Quel talent le coach va-t-il intégré dans son équipe ? Il s’agit… d’Aurélien ! a tapé dans l’œil de Florent Pagny avec sa reprise d’Un Homme Heureux de William Sheller. "Je vais garder Aurélien parce qu’il a beaucoup de sensibilité. J’ai besoin de ce genre de talent pour la suite des événements. Aurélien, tu viens dans mon équipe !", a déclaré le coach pour expliquer son choix.