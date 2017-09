Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Encore une surprise de taille ce soir dans The Voice Kids. Avant de passer les auditions à l’aveugle du programme, les talents attendent plusieurs jours avant de savoir si oui ou non ils sont sélectionnés pour le concours. Et certains enfants ont la chance de recevoir la réponse de façon très originale. C’est le cas de Lyn, une jeune fille âgée de 10 ans. Pour sa participation à la quatrième saison, Nikos Aliagas a eu la chance d’annoncer la bonne nouvelle à la fillette sur le plateau de l’émission C’est Canteloup en direct de TF1.

Invitée dans le public, Lyn ne s’attendait visiblement pas à une telle surprise : « Quand Nikos m’a dit que j’étais prise aux auditions à l’aveugle, je ne le croyais pas au début. C’est extraordinaire, je suis éblouie. »

Lyn, très heureuse de participer à ce concours, a choisi d’interpréter un titre difficile de Whitney Houston « I Will always love you ». Parler d’amour, ce n’est visiblement pas un problème pour elle qui est amoureuse de deux garçons ! Très fière d’avoir été sélectionnée pour ce concours, Lyn a confié réaliser l’un de ses plus grands rêves : « The Voice Kids est mon premier concours et c’est extraordinaire, mon rêve se réalise vraiment », a-t-elle confié. Et bonne nouvelle pour la jolie brune, les coachs ont été séduits par sa prestation.