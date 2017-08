Par SB | Ecrit pour TF1 |

Elle a eu besoin de quelques notes seulement pour séduire les coachs, le public et les internautes. Swing a déjà touché le coeur de Twitter avec sa reprise de "All By Myself".

Elle a un prénom qui ne laisse aucun doute sur son talent. A huit ans, Swing a épaté le jury avec sa reprise du titre phare de Céline Dion, « All By Myself ». C’est dans la version d’Eric Carmen que la petite fille a entonné la chanson devant trois coachs estomaqués.

Swing a beau être très jeune, elle a déjà une forte personnalité et surtout, elle sait exactement ce qu’elle veut : marcher sur les pas de ses idoles, à savoir les popstars et reines des charts Adèle ou encore Beyoncé. C’est donc sans peur et avec une assurance défiant l’imagination à un si jeune âge que Swing se présente devant le jury. La fille de musiciens a eu le droit à une standing ovation de la part non seulement du jury, mais aussi du public. Couverte d’éloge par les coachs, la chanteuse en herbe a décidé de rejoindre l’équipe de Patrick Fiori.

Si vous avez loupé l'audition à l'aveugle de Swing, vous pouvez la revoir ci-dessous :