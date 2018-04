Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

Cette année pour l'épreuve des duels, il n'y a pas de repéchages possibles. Ce qui siginifie que le talent non retenu pour les émissions en direct n'a aucune chance d'être volé. Pour lui, c'est la fin pure et simple de l'aventure. Abel Marta et Kriill ont eu la chance d'avoir été volé, lors de l'épreuve de l'audition finale. Aucun des deux n'avaient été sauvés par leur coach respectif mais heureusement pour eux, Pascal Obispo était venu à la rescousse et leur offrait la possibilité de passer une autre épreuve, les duels. Ils sont opposés l'un à l'autre sur le titre "Alors on danse" de Stromae.

Ensemble, ils revisitent le titre et la teinte d'une couleur plus ensoleillée qui enchante les oreilles des coachs. C'est un véritable duo, presqu'un groupe que Pascal Obispo a formé le temps d'un soir. Malheureusement, il a dû faire un choix pour la suite de l'aventure The Voice. Emballé par la créativité de Kriill, le coach choisi de continuer avec Klaar et Richard. C'est fini pour Abel Marta qui voit son rêve d'accéder aux primes s'envoler en fumée. Cependant, il a marqué les esprits avec sa bonne humeur et ses chorégraphies endiablées. Au moment des adieux, Zazie attrape le talent et lui souffle à l'oreille : "t'aurais dû venir dans mon équipe". La coach voulait aussi voler le talent à l'épreuve précédente, Abel avait préféré rejoindre la team de Pascal Obispo.