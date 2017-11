Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Depuis le lancement de The Voice en 2012, des centaines de talents ont tenté de décrocher leur place dans l’aventure. Et certains ont choisi de chanter du Pascal Obispo pour convaincre les coachs et le public.

C’est désormais officiel. Pascal Obispo a intégré la prochaine saison de The Voice aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika. Le tournage des auditions a d’ailleurs commencé depuis quelques jours. Et le nouveau venu dans l’émission est bien connu du public. Chanteur à succès, l’interprète de « Tombé pour elle » a enchaîné les albums, vendus à des centaines de milliers d’exemplaires. Une carrière impressionnante qui suscite l’admiration. Ce n’est donc pas un hasard si plusieurs talents ont choisi d’emprunter un titre à cet artiste. Durant la troisième saison, deux talents se sont affrontés lors d’une battle. Gwendal Marimoutou et Kissamilé ont alors chanté « Fan » de Pascal Obispo. Une prestation qui n’est pas passée inaperçue. Leur coach, Garou, avait d’ailleurs dû choisir entre les deux : c’est finalement Gwendal Marimoutou qui avait gagné sa place pour l’épreuve ultime.

Durant cette même saison, un autre titre de Pascal Obispo a été choisi par un talent coaché par Florent Pagny. Stacey King a opté pour la chanson « Sa raison d’être », grâce à laquelle elle a réussi à se qualifier pour les primes en direct.

Enfin, coachée par Jenifer, Amir Haddad – que l’on ne présente plus – s’est lancée sur la scène de The Voice en interprétant le titre « Lucie » lors du dernier prime avant les quarts de finale. A l'issue de la saison, Pascal Obispo était également présent pour accompagner les derniers talents en compétition.

Souvenez-vous, Amir avait repris un titre de Pascal Obispo !