Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Saison après saison, Florent Pagny fait les beaux jours de The Voice. Avec son expérience de la scène, le chanteur est devenu au fil du temps, une référence dans l’industrie musicale française. L’année dernière, c’est lui qui a repéré le chanteur Slimane, gagnant de la saison 5. Petit tour d’horizon sur la #TeamPagny.

1/ Candice Parise. A 29 ans, la jeune femme est déjà une professionnelle. La preuve, elle a chanté sur les scènes du monde entier. En interprétant Take Me To Church de Hozier, elle met tout le monde d’accord et entraîne Florent Pagny dans son univers.

2/ Syrine. A seulement 17 ans, elle a déjà tout d’une grande. Sur la scène de The Voice, elle revisite Comme toi de Jean-Jacques Goldman, ce qui séduit à coup sûr Florent Pagny qui buzze la jeune femme à la voix grave.

3/ Kap’s. Son timbre rocailleux n’a mis que 20 secondes à faire buzzer Florent Pagny et M Pokora. Il faut dire que sa reprise de It’s only mystery d’Arthur Simms vaut le détour. Après de longues hésitations, elle choisit la Team Pagny pour poursuivre son aventure.

4/ Camille Esteban. C’est "dans le noir", que Camille Esteban entre dans l’arène de The Voice. Sûre d’elle et déterminée à prouver qu’elle mérite de poursuivre l’aventure, elle reprend la fameuse chanson de Diam’s. Et c’est Florent Pagny qui se retourne, persuadé du potentiel de la jeune femme.

5/ Nathalia. Sa reprise de YMCA des Village People n’a trompé personne. En quelques secondes seulement, les quatre coachs se retournent pour découvrir le répertoire coloré de Nathalia. D’une nature plutôt réservée elle affronte ses peurs et engage Florent Pagny comme coach.

6/ Bulle. Talent OVNI de cette saison 6, Bulle créé la surprise chez Florent Pagny qui est le seul à se retourner sur lui. Sur du Michel Delpech, le nordiste fait rire aussi bien qu’il intrigue. Et il n’a pas dit son dernier mot.

7/ Romain. En s’attaquant à Il est où le bonheur de Christophe Maé, Romain a fait fort. En voyant Florent Pagny et M Pokora se retourner, le choix était plutôt cornélien pour le jeune homme. Mais c’est vers l’interprète de Ma Liberté de penser qu’il se tourne pour poursuivre l’aventure.

8/ Damien. Sportif dans l’âme, Damien est un surfeur mais pas seulement : il a découvert ses talents musicaux un peu par hasard en pratiquant la musique dans sa chambre. Sur la scène de The Voice, il s’approprie Many rivers to cross de Jimmy Cliff, et ça paye car les quatre coachs se retournent. Le talent décide de se tourner vers Florent Pagny pour préparer au mieux les battles !

9/ Lucie. A seulement 17 ans, la jeune Lilloise surprend les quatre coachs par sa justesse sur It’s a man’s man’s world de James Brown. Tour à tour, les quatre coachs se retournent pour découvrir ce talent qui chante avec toute son âme. C’est Florent Pagny qu’elle choisit pour la prochaine étape de The Voice.

10/ Lidia Isac. Ancienne participante de l’Eurovision, la jeune femme tente sa chance à The Voice. En reprenant Ordinaire de Robert Charlebois, elle bluffe Florent Pagny qui n’hésite pas à appuyer sur le buzzer…

11/ Gianni Bee. Du haut de ses 17 ans, le jeune home reprend Wicked game de Chris Isaak. Et c’est Florent Pagny, qui, sensible au timbre de voix du jeune homme, se retourne. Direction les battles !

12/ Marianne Aya Omac. Un talent unique et encore jamais vu, selon les dires de Florent Pagny. L’artiste qui chante depuis plus de 20 ans, a proposé La Llorona, un chant traditionnel mexicain avec des bruitages venus tout droit de sa bouche.

13/ R’nold. Ce Martiniquais de 26 ans a toujours caché sa passion pour le chant, par peur de décevoir sa famille. En reprenant Writing’s on the wall de Sam Smith il a coupé le souffle de Florent Pagny qui l’accueille dans sa team.

14/ Shaby. Ancienne enfant star, la jeune femme se lance avec un naturel déconcertant dans la course à la plus belle voix. En reprenant Natural Woman d’Aretha Franklin, elle subjugue les quatre coachs de The Voice. Et c’est vers Florent Pagny qu’elle se tourne pour la suite des festivités.

15/ Chloé. Fragile, douce… A 19 ans, Chloé participe à The Voice pour rendre hommage à sa grand-mère décédée. Pour cela, elle choisit Skinny Love de Bon Iver. Et c’est Florent Pagny, qui sensible à l’interprétation, l’accueille en son sein.

16/ Valentin Stuff. Sa voix rauque, peu ordinaire a littéralement intrigué Florent Pagny, qui est le seul à se retourner. Sa reprise de Pull Marine d’Isabelle Adjani valait le détour et ça, le dénicheur de talents l’a bien compris !