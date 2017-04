Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

M Pokora est le nouveau coach de cette saison 6 de The Voice. Jeune, talentueux et doté d’une très bonne oreille musicale, il veut dénicher LA perle rare. Ce n’est pas pour rien que les coachs le surnomment le serial buzzer ! Depuis le début de l’émission, il est celui qui s’est retourné le plus de fois. MYTF1 vous propose de faire le point sur les 18 talents qui composent la #TeamPokora.

1/ Lisandro Cuxi. Avec sa reprise de Can't Stop The Feeling de Justin Timberlake, Lisandro Cuxi a mis tout le monde d’accord. Et c’est vers M Pokora qu’il se tourne pour les Battles.

2/ Fonetyk et Dama. Chanteurs et rappeurs, les deux passionnés de musique tentent leur chance à The Voice. Avec leur univers mêlant pop et Rn’B, ils auditionnent sur Cosmo du chanteur Soprano. Et c’est M Pokora qui les accueille dans sa Team. Karla. Avec sa voix puissante et envoûtante, Karla, jeune Toulonnaise de 16 ans touche M Pokora avec Can’t live without you de Mariah Carey. Vivement les battles pour entendre le répertoire de la jeune femme.

3/ R’ym. Ce strasbourgeois de 29 ans a encensé les quatre coachs avec sa reprise de Hit the road Jack de Ray Charles. Après plusieurs hésitations, il décide de se tourner vers M Pokora, persuadé qu’il peut l’emmener loin.

4/ Lily Berry. Passionnée de chant depuis ses 17 ans, Lily Berry a toujours voulu faire de la chanson son métier. En reprenant Hymn For the Weekend de Coldplay, elle réussit à convaincre M Pokora.

5/ Sacha. Sa reprise de Crazy in love de la chanteuse Beyoncé n’a pas laissé indifférent M Pokora. C’est la raison pour laquelle il rejoint sa Team sans trop se poser de questions.

6/ Angelo Powers. Timide et réservé, le jeune homme affronte The Voice avec du Justin Bieber… et ça paye. Sur la scène, il reprend Let Me Love You. Un morceau que M Pokora adore par-dessus tout. Et ça tombe bien : c’est lui et lui seul qui se retourne sur le talent.

7/ Ann-Shirley. Originaire de Seine-et-Marne, la jeune femme de 27 ans se lance dans l’arène avec Hometown Glory de la chanteuse Adèle. En réalisant un sans-faute, elle n’a que l’embarras du choix. Et c'est vers M Pokora que le talent se tourne pour l'étape des battles.

8/ Vincent Vella. A 28 ans, le jeune homme monte sur scène et mise tout sur Virtual Insanity, une chanson de Jamiroquaï. Un choix risqué, mais qui s’avère payant. Après plusieurs minutes d’hésitation, il se tourne vers M Pokora pour la prochaine étape du show.

9/ Aurelle. Comment oublier la prestation d’Aurelle ? En revisitant le tube Dis-moi du groupe BB Brunes, la jeune femme a tapé très fort… En mélangeant chanson française et rap made in US, elle a conquis M Pokora pour la suite des festivités.

10/ Ophée. A 33 ans, cette danseuse participe à The Voice pour prouver qu’elle sait aussi bien manier l’art de la comédie que du chant. En reprenant One Night Only de Jennifer Hudson, elle met tout le monde d’accord. Et c’est vers M Pokora qu’elle se tourne pour la suite de l’aventure.

11/ Vincent. Avec son air timide et sa sensibilité, Vincent a électrisé M Pokora sur All I Ask d’Adèle. Pris par le trac, il a réussi à envoûter l’interprète de Belinda.

12/ Andréa Durand. Mannequin et chanteuse, elle veut être jugée sur sa voix et non plus sur son physique. Pari gagnant pour la parisienne qui suscite l’interrogation chez Zazie et M Pokora. C’est d’ailleurs vers ce dernier qu’elle se tourne pour poursuivre l’aventure.

13/ Nyco Lilliu. Il y a quelques années, ils étaient frères dans la comédie musicale Robin des Bois. En se retrouvant sur le plateau de The Voice, l’alchimie a été telle qu’il s’est naturellement tourné vers M Pokora pour poursuivre l’aventure.

14/ Kuku. Originaire de Miami, il participe à The Voice pour montrer ce qu’il vaut outre-Atlantique. Sa reprise sur Redemption Song de Bob Marley séduit M Pokora qui l’accueille "with pleasure" dans sa Team.

15/ Enzo. Venu avec son amie chanteuse Kelly, le jeune homme est le seul des deux à être sélectionné. Sa reprise sur One day du chanteur Asaf Avidan a conquis M Pokora qui l’intègre volontiers dans sa Team.

16/ Lisa Mistretta. Dernier talent de la saison 6 de The Voice, Lisa Mistretta a conquis M Pokora et Florent Pagny sur Mamma Knows Best de Jessie J. Et c’est vers l’interprète de Belinda que cette dernière se tourne. Prochaine étape : les battles.