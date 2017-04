Par Marine Madelmond | Ecrit pour TF1 |

Les auditions à l’aveugle sont désormais terminées. Après sept semaines, les équipes sont formées par les quatre coachs – Zazie, Florent Pagny, M Pokora et Mika. Et ce dernier a réussi à dénicher de très belles voix. Avant les battles, un récapitulatif s’impose.

Lors de la première semaine d’auditions à l’aveugle, Mika était déterminé à dénicher les plus belles voix. Toujours prêt à se livrer afin d’attirer les talents dans son équipe, il a réussi à convaincre Vincent Vinel. Ce dernier avait interprété une reprise de « Lose Yourself » d’Eminem. Mal voyant, le jeune homme était doté d’un humour imparable. Mais il n’a pas été le seul à faire battre le cœur de Mika. Du haut de ses 20 ans, Agathe avait également convaincu l’interprète de « Take it Easy », avec le titre « Je dis aime » signé Matthieu Chedid.

La deuxième semaine, Mika a aussi réussi à séduire deux talents : Samuel M et Elise Mélinand. Cette dernière avait repris un célèbre titre de la bande originale du film Grease, « You are the one that I want ». De son côté, Samuel M s’était démarqué avec la chanson « Clown » de Soprano. Une prise de risque réussie.

Le groupe corse Incantèsimu et Imane ont décidé de rejoindre Mika lors de la troisième semaine d’auditions à l’aveugle. Avec leur interprétation – « Zombie » des Cranberries pour l’un et « Christine » de Christine and the Queens pour la jeune femme – ils ont réussi leur challenge. Direction les battles.

Toujours sur sa lancée, Mika a accueilli deux nouveaux talents à l’issue de la quatrième semaine : Marvin Dupré et Morgan. Les deux chanteurs ont véritable bluffé l’artiste libanais. Avec son « Natural Blues » de Moby, Morgan – ancien candidat de la Star Academy – a signé son arrivée dans la compétition. De son côté, Marvin Dupré a quitté les quais de la gare pour s’élancer dans The Voice. Mission réussie pour celui qui a interprété « Let me Love You » de DJ Snake et Justin Timberlake.

La cinquième semaine d’auditions à l’aveugle a été riche en surprises pour Mika. Ce dernier a réussi à convaincre non pas deux mais bien quatre talents à intégrer son équipe : JJ et son « Baby I’m Yours » de Breakbot, Guylaine, Claire Gautier et Juliette. Cette dernière a d’ailleurs pris le risque de chanter un titre en français, « Ces idées-là » de Louis Bertignac.

Qui dit sixième prime, dit aussi grandes révélations et découverte de voix… féminines. Deux talents ont rejoint l’équipe de Mika. Ou plutôt quatre. Vous suivez toujours ? En effet, Lou Mai et The SugaZz ont décidé de choisir le chanteur. Mais The SugaZz est un trio de jeunes femmes. Elles ont ainsi interprété « American Boy » d’Estelle et Kanye West.

Enfin, durant l’ultime prime des auditions à l’aveugle, Mika a laissé parler son cœur. En plus de se glisser dans la peau d’un talent, il a accueilli deux nouveaux chanteurs : Valentin et son « Your Song » d’Elton John, ainsi que Sofia, une jeune suédoise. Cette dernière a interprété le titre allemand : « Forever Young » d’Alphaville. A l’issue des sept primes d’auditions à l’aveugle, l’équipe de Mika se compose donc de 16 talents. Direction les battles !









