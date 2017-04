Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Le suspense a fini de durer ! On connaît désormais le nom de ceux qui composeront l’équipe de Zazie dans cette saison de The Voice ! Découvrez-les sans plus tarder.

Samedi dernier sur TF1, c’était la dernière ligne droite avant le début des battle pour cette saison 6 de The Voice. Le suspense était à son comble pour connaître l’identité des derniers talents qui allaient intégrer l’équipe de la seule coach féminine. Vous l’avez compris, cette année Zazie est plus que jamais décidée à constituer une team avec des talents d’exception et peut-être arriver à remporter la finale de The Voice saison 6. MYTF1 vous propose de revenir sur les artistes qui composent cette année l’équipe de Zazie.

1 / Marius. A 25 ans, le jeune homme a eu la lourde tâche d’ouvrir le bal des auditions à l’aveugle. Avec son interprétation de All I Want de Kodaline, le jeune homme a réussi à conquérir le cœur de Zazie qui confiait déjà sur le plateau : "Il y a quelque chose de féminin et hyper brut de pomme. Chapeau."

2 / Hélène. A 16 ans, la jeune fille ne manque pas de détermination et de courage. Celle qui a attendu ses 16 ans pour s’inscrire à l’émission expliquait préférer vouloir "être la plus petite des grands que la plus grande des petits". Avec son interprétation très juste de La nuit je mens d’Alain Bashung, elle a laissé tous les coachs épatés. Mais c’est finalement Zazie qui est la coach d'Hélène.

3 / Will Barber. Sous sa carapace de dur, Will cache une voix et une musicalité de grande puissance. Avec sa reprise d’Another Brick In The Wall des Pink Floyd, celui qui a tout plaqué pour se consacrer à la musique a mis tout le monde d’accord. C’est avec Zazie qu’il sera coaché pour affronter l’épreuve des battles.

4 / Julia Paul. Le voyage fut long depuis la Nouvelle-Calédonie, mais désormais Julia Paul fait bel et bien partie de l’équipe de Zazie. Avec sa voix unique, elle avait réussi à tromper les coachs qui imaginaient que c’était un garçon qui interprétait Jacques a dit de Christophe Willem.

5 / Emmy Lyanna. Repérée dans un piano bar par Slimane qui l'a filmée sans qu’elle le sache, elle arrive dans The Voice presque par hasard. Pour son audition à l’aveugle, elle s’illustre avec son interprétation de The Power Of Love de Frankie Goes To Hollywood. Une fille pourrait-elle remporter The Voice ? Zazie en est persuadée quand elle acquiert ce talent !

6 / Alexandre Sookia. Afin de voir s’il peut crever l’écran en se confrontant au public et à la scène, ce Breton de 33 ans choisit de revisiter One de U2. Sa voix grave fait tout simplement merveille et envoûte les quatre coachs. Mais c’est finalement Zazie qui réussira à séduire le jeune homme pour peut-être écrire une nouvelle partition de sa vie et enfin passer de l’ombre à la lumière.

7 / Audrey Joumas. Éducatrice pour jeunes enfants en crèche, Audrey est un talent atypique. Elle se produit à chaque fois avec un éventail. Avec sa reprise de Just Can’t Get Enough de Depeche Mode, elle donne des frissons aux 4 coachs. Audrey choisitde préparer les battles avec Zazie ce qui devrait nous promettre de belles aventures musicales.

8 / Matthieu Baronne. Ce passionné de rock a, lui aussi, fait une grosse impression lors des auditions à l’aveugle. Avec sa version très punchy du titreDès que le vent soufflera de Renaud, il parvient à mettre en valeur sa voix légèrement cassée et à conquérir le cœur de Zazie qui lui fait intégrer son équipe.

9 / Leman. Pour son audition à l’aveugle, Leman a pris des risques et ils se sont révélés payants. Il interprète le titre Vivre ou survivre de Daniel Balavoine et en délivre une version plus rock qui met tout le monde d’accord. Zazie a été plus que séduite par ce talent et compte bien l’emmener très loin dans cette aventure.

10 / Manoah. Voici un talent qui se distingue par son caractère atypique et sa vraie signature musicale. Pour son audition à l’aveugle, elle propose une version assez étonnante de Man Down de Rihanna. Si l’affrontement a été rude entre M Pokora et Zazie, c’est finalement cette dernière qui a remporté ce talent.

11 / Colour of Rice. Mi japonaise et suisse, cette jeune fille décide de reprendre Fast Car de Tracy Chapman en s’accompagnant de sa guitare. Sa prestation est parfaitement maîtrisée. Attention, car sous ses airs timides et fragiles, Colourof Rice risque bien de faire des ravages.

12 / Delaurentis. Cette jeune femme de 37 ans vit un véritable déclic en découvrant le push. Cette machine électronique permet de créer et reproduire des mélodies. De cette originalité, elle en fait sa signature et reprend Ring My Bell d’Anita Ward.

13 / Elsa Roses. A 19 ans, elle a su bluffer les coachs avec une reprise de Somewhere only we know de Keane. Elle choisit finalement de vivre l’aventure aux cotés de Zazie qui devient officiellement sa coach.

14 / Nicola Cavallaro. Tout droit venu d’Italie, il a littéralement séduit Zazie en reprenant le titre Fallin' d’Alicia Keys. Un pari très risqué, mais qui s’est avéré payant puisque les téléspectateurs le retrouveront très bientôt sur le plateau des battles de la saison 6 de The Voice.

15 / Dilomé. Avec son interprétation de Madame Rêve d’Alain Bashung, le jeune homme qui montait pour la première fois sur scène a su conquérir le cœur de Zazie avec qui il pourra préparer sereinement les battles.

16 / Jules Couturier. Avec son interprétation de Digital Love de Daft Punk, Zazie a été la seule à buzzer. Il fait partie des derniers candidats à intégrer son équipe.

17 / Fabian. Mission réussie pour le jeune homme ! Il voulait prouver qui il était, c’est désormais chose faite. C’est avec son interprétation du titre très difficile de Stromae Quand c’est que Fabian a réussi à intégrer l’équipe de Zazie.

Zazie a constitué une équipe forte et solide