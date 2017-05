Ecrit pour TF1 |

Katy Perry n'est pas l'artiste la plus reprise dans The Voice. Il faut dire que les titres de la chanteuse américaine ne sont pas les plus simples à chanter. Pourtant, quelques talents s'y sont frottés. MYTF1 revient sur les meilleures reprises, toutes saisons confondues.

Lors de la première saison, le coach Garou décide de faire chanter le tube Firework à deux de ses chanteuses : la blonde Blandine contre la brune Ludivine. Concours de vocalises en perspective. Les deux femmes ont des voix puissantes et de très fortes personnalités. Il en faut pour s’imposer sur un titre comme celui-ci. A la fin, Garou décide de garder Blandine même si les autres coachs (Louis Bertignac, Florent Pagny et Jenifer) avaient tous eu une préférence pour sa rivale d’un soir.



Toujours dans la première saison de The Voice, au stade de la demi-finale, ce sont deux filles de l’équipe de Louis Bertignac qui reprennent le mythique I Kissed a Girl, le titre qui a permis à Katy Perry de se faire connaître à l’international. Rubby et Aude Henneville s’y collent. Leur coach avoue que ses deux talents "n’ont pas les plus grosses voix de l’émission", mais les jeunes femmes s’en sortent avec les honneurs.





Deux saisons plus tard, la délicate et timide Noémie Garcia revisite Roar. Elle ralentit le tempo et opte pour une version en piano-voix qui accompagne sa voix cristalline. La prestation lors des auditions à l’aveugle séduit trois coachs sur quatre. Jenifer, Florent Pagny et Garou se retournent pour la jeune danseuse.





Lors de la saison 4, à l’étape de l’épreuve ultime, l’Italienne et énergique Elvya décide de chanter I Kissed a girl pour s’assurer une place sur les prime en direct. L’excentrique jeune femme opte pour la carte de la sensualité. Si la voix déraille parfois (le stress, ce taquin), l’Italienne accède tout de même l’étape suivante, les directs. Florent Pagny avait, en effet, décidé de la sauver.











Katy Perry sera l'invitée exceptionnelle de la demi-finale de The Voice 2017, ce samedi. A suivre sur TF1 à partir de 21 heures.