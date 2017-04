Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Samedi soir sur TF1, se déroulaient les premières battles de The Voice saison 6. Au programme, des affrontements musicaux de taille avec des Talents hors du commun. Que ce soit dans l'équipe de Florent Pagny, Zazie, Mika ou encre M Pokora, tous se sont battus pour accéder à l'étape suivante tant convoitée, celle de l'épreuve ultime. Vous l'aurez compris, cette soirée a été très riche en émotions pour les nombreux Talents, qui ont tout donné pour rester dans l'aventure The Voice. Mais les coaches et le public ne sont pas les seuls à avoir succombé aux nombreuses voix ce soir-là, puisque sur la Toile, une pluie de compliments s'est abattue sur ces artistes en herbe. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Talents ne sont pas restés insensibles à tout le soutien que les internautes leur apportent.

C'est pourquoi sur le réseau social Twitter, Lisandro Cuxi, le trio Corse Incatèsimu, l'incroyable Nicola Cavallaro,ou encore la belle Lou Mai ont tenu à remercier leur fans de tous leurs messages d'amour. Entre émotions et complicité, découvrez les tweets des Talents de The Voice saison 6, qui n'ont pas oublié de saluer aussi leurs camarades de battle.