Ce samedi 9 février, TF1 lançait les premières auditions à l’aveugle de cette huitième saison de The Voice. Une très belle soirée qui a vu émerger de nouveaux talents comme Agathe, Gage, Gjon’s Tears ou encore Mayeul. Ce premier prime des auditions à l’aveugle marquait aussi l’arrivée de Soprano et Julien Clerc dans le fauteuil des coachs, et le grand retour de Jenifer. Un retour discret si l’on compte le nombre de talents qui ont rejoint son équipe après cette première soirée.

Poupie est le premier talent de Jenifer

L’artiste s’est retournée à 7 reprises et seule Poupie a choisit de lui faire confiance pour la suite de son aventure … A seulement 20 ans, cette lyonnaise a de l’énergie à revendre. En participant à The Voice, Poupie espère bien transmettre la folie de sa musique et toucher le public en plein coeur. Avec son interprétation de “Me, Myself and I” de G-eazy & Bebe Rexha, Poupie a séduit les quatre coachs mais c’est à Jenifer qu’elle a choisit d’accorder sa confiance.