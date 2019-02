Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Baptême du feu pour Julien Clerc ce samedi 9 février sur le plateau de The Voice, Saison 8. Si le nouveau coach a été séduit par sept talents de la saison, seuls deux ont choisit de rejoindre son équipe : Laureen et Shaun.

"Je pense que Serge Gainsbourg aurait été fier de vous, Laureen"

A 18 ans, la jeune étudiante a choisit de revenir à ses premiers amour pour la musique, après avoir vécu l'échec d'un album qui n'a jamais vu le jour. Pour son papa qui "l'a vu perdre le sourire", elle tente sa chance au concours The Voice. Présent dans le public, son papa découvre alors sa fille sur scène pour interpréter "Je suis venu te dire que je m'en vais" de Serge Gainsbourg. Une prestation toute en émotion qui a séduit les quatre coachs mais ce sont les mots de Julien Clerc qui ont convaincu le jeune talent de rejoindre son équipe.

Shaun, sauvé à la dernière seconde

Shaun est passionné par la musique et avec sa participation à The Voice, il souhaitait transmettre un message de tolérance au public. Grâce à son interprétation très personnelle de "Ziggy", il a séduit Mika et Julien Clerc.