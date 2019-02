Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

The Voice, saison 8. C’est parti ! Cette année, Mika est le “boss” avec six saisons à son compteur. Pour cette première soirée des auditions à l’aveugle, le coach a réussi l’exploit de séduire 3 talents qui ont rejoint son équipe : Gage, Gjon’s Tears et Agathe.



Gage, l'ancienne star du R'n'B

A 42 ans, Gage connaît bien la scène pour avoir déjà fait de nombreuses premières parties comme celle de son ami Corneille, dans les années 2000. Après une longue pause musicale, il a choisit de revenir dans la lumière avec cette participation à The Voice. Sa réinterprétation du tube de Lionel Richie, “All night long”, a bluffé les quatre coachs.

Gjon's Tears, le "rayon de soleil"

La prestation très personnelle de Gjon’s Tears avec le titre “Christine” de Christine & The Queens a littéralement séduit Jenifer, Soprano, Julien Clerc et Mika. “J’aime bien ton impertinence,” souligne Jenifer mais ce sont les arguments de Mika qui ont une nouvelle fois, fait mouche.

Agathe, "quelle classe"

Pour Agathe venue chanter “I’d rather go blind” d’Etta James, Mika a utilisé son pouvoir du “block” et empêché Jenifer de la récupérer dans son équipe. Avec quatre fauteuils retournés, Agathe poursuit l’aventure de The Voice avec Mika.