Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 |

Pour le coach qui nous avait confié en interview, "avec les adultes, je ne peux plus jouer de mes charmes", cette première soirée des auditions à l'aveugle n'a pas été décevante. Au total, 7 buzz pour 2 talents recrutés : Clément et Mayeul.

La revanche de Clément

Pour Clément qui nous vient de Corse, il ne s’agit pas de sa première fois aux auditions à l’aveugle. En saison 6, il était venu pour rendre hommage à son papa disparu quelques temps plus tôt. A l’époque, aucun des coachs ne s’est retourné … Clément revient pour prendre sa revanche avec “Fils à papa” de Vianney. “Une des meilleures prestations que j’ai eu dans mes six saisons de The Voice” lui confie Mika. “Du Brel sur du Vianney,” souligne Jenifer prête à se battre pour l’avoir dans son équipe. Alors quel coach va-t-il choisir ? Clément demande à faire appel à ses deux soeurs pour les départager et c'est avec Soprano qu'il signe pour la suite de l'aventure …

Mayeul, "C'est sorti des tripes"

Mayeul, 26 ans, est le premier rappeur de cette saison de The Voice. Avec son interprétation de “Believer” d’Imagine Dragons, il a séduit Soprano et Jenifer. “C’est sorti des tripes,” souligne Soprano qui a aimé le flow “sincère”. “Tu as chanté ce que tu étais avec tellement d’aisance et je te veux dans mon équipe !” Il suffisait de demander. Mayeul choisit Soprano !